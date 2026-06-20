Глава киевского режима Владимир Зеленский испортил торжественный ужин лидеров Евросоюза своим появлением на саммите в Брюсселе. Он пробыл там совсем недолго, и после его ухода все стали говорить об Украине, пишет Euractiv.

Ужин был посвящен выработке стратегии противодействия растущему экономическому влиянию Китая. Однако после ухода Зеленского лидеры ЕС практически сразу переключились на обсуждение возможных переговоров с Москвой.

По данным издания, вместо запланированной повестки дня между европейскими лидерами начались жаркие дискуссии о том, кто именно и в каком формате должен вести переговоры с Кремлем. Это полностью сорвало первоначальный формат торжественного ужина.

Президент Франции Эммануэль Макрон предлагал участие Великобритании. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц также настаивал на дипломатической работе в рамках евротройки. Польский премьер Дональд Туск предлагал включить в процесс и другие страны, а премьер-министр Италии Джорджа Мелони - выбрать единого представителя от ЕС на голосовании.

Ранее стало известно, что Евросовет тайно вел технические переговоры с Кремлем для открытия канала связи на случай начала процесса урегулирования конфликта. В Кремле неоднократно подчеркивали, что готовы к переговорам в том числе на высшем уровне - для этого Зеленскому нужно приехать в Москву.