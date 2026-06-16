Песков: если Зеленский готов говорить серьезно, его примут в Москве

Главу киевского режима Владимира Зеленского примут в Москве, если он готов ответственно говорить об урегулировании конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля добавил, что российский лидер Владимир Путин об этом уже говорил. Так Песков ответил на вопрос о контактах между сторонами конфликта.

Официальных каналов общения между Москвой и Киевом нет, подчеркнул он. Точных дат визита переговорщиков президента США Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера также пока нет, подчеркнул пресс-секретарь президента.

Президент РФ готовится к саммиту Россия - АСЕАН в Казани, где проведет марафон двусторонних встреч, отметил Песков.