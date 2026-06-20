Кравцов рассказал об изменениях для школьников в старших классах

К началу учебного года 1 сентября 2027 года в России планируется внедрение кардинально обновленного федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) для старших классов. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в беседе с корреспондентом РИА Новости.

«С 1 сентября 2027 года вступит в силу обновленный федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования. Мы поставили перед собой задачу сделать содержание обучения более прикладным и соответствующим современным реалиям», - рассказал глава ведомства.

Одним из главных нововведений станет изменение подхода к уровню изучения предметов. Если ранее действовало требование о прохождении двух дисциплин на углубленном уровне, то по новым правилам старшеклассники получат право изучать все школьные предметы исключительно на базовом уровне, отказавшись от узкой специализации.

Кравцов отметил, что серьезным усовершенствованиям подвергнутся естественно-научные дисциплины. Программы по математике, физике, химии и биологии будут переработаны с упором на прикладные знания, которые можно будет применять для решения реальных задач. Кроме того, в перечень метапредметных результатов, то есть универсальных навыков, будут официально включены знания в области работы с технологиями искусственного интеллекта. Ожидается, что окончательный проект документа будет утвержден уже в июле.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября в российских школах ученики смогут изучать арабский язык. Отмечается, что специалисты уже перевели на арабский книгу о России, произведения отечественных авторов, а также народные сказки.