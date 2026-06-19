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Трамп: США нужно держать Нетаньяху в здравом уме

По словам американского лидера, его отношения с премьер-министром Израиля являются хорошими.
Вероника Левшина 19-06-2026 22:04
© Фото: Israeli Prime Minister apaimage, Keystone Press Agency, Global Look Press

Соединенные Штаты должны следить за здравым умом премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил изданию Axios.

«Нам нужно держать его в более-менее здравом уме», - отметил глава Белого дома.

Он подчеркнул, что считает отношения с Нетаньяху хорошими.

Ранее политолог, американист Малек Дудаков заявил, что отношения между президентом США и премьер-министром Израиля ухудшаются. Противоречие заключается в том, что Нетаньяху необходимо продолжать эскалацию, чтобы не сесть в тюрьму, однако цель Трампа - завершение конфликта с Ираном, так как война уже очень затянулась.

Напомним, накануне США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании. По словам представителя иранского МИД Эсмаила Багаи, документ согласован в полном объеме и скреплен подписями с обеих сторон.

#в стране и мире #сша #Трамп #Израиль #нетаньяху #отношения #ум
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