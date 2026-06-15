Воробьев: в школах Подмосковья откроют в два раза больше математических классов

В начале учебного года в школах Подмосковья откроют свыше 4 000 математических классов. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на губернатора Андрея Воробьева.

В проекте принимают участие первые, вторые, пятые, седьмые и десятые классы. Там будут учиться более 80 тысяч учеников, которые пройдут отбор. Воробьев отметил, что в будущем это поможет им поступить в лучшие технические вузы России, а также получить востребованную специальность.

В этом году 21 тысяча выпускников Подмосковья выбрали ЕГЭ по профильной математике, что на 3 000 больше прошлого года. Также на 20% выросло число участников всероссийской олимпиады по этому предмету.

«Видя запрос, мы приняли решение в новом учебном году вдвое увеличить количество математических классов - до 4 000», - сообщил губернатор.

Также около полутора тысяч учителей Подмосковья прошли переподготовку. Для них в центре «Вектор» на базе технолицея имени Долгих провели 128 методических вебинаров и девять семинаров.

Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что школьники будут сдавать профильный ЕГЭ. Это коснется поступающих по таким педагогическим направлениям, как математика, физика/астрономия, информатика, биология, химия, русский язык и литература.