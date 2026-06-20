Число умерших от Эболы в ДР Конго выросло до 245

До 245 выросло число умерших в Демократической республике Конго в результате лихорадки Эбола. Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения ДРК Самюэль Роже Камба.

«Всего подтверждено 933 случая, из которых зарегистрировано 245 смертей, уровень летальности 26%», - цитирует его слова агентство ACP.

Глава ведомства добавил, что в стране госпитализировали 416 человек. Еще 80 пациентов выздоровели и их выписали из центров.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор передал странам Африки более 7 000 тест-систем для выявления вируса Эбола и продолжает оказывать практическую помощь в борьбе со вспышкой заболевания в Уганде и ДР Конго.