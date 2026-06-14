«Лайт-омоложение»: кардиолог раскрыл пользу для донора крови

Регулярная сдача крови запускает процесс «лайт-омоложения», когда новые клетки, накопленные в депо крови, расходятся по организму - они более здоровы, лучше выполняют свои функции. Об этом рассказал кардиолог, терапевт, врач функциональной диагностики, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в разговоре со «Звездой».

Врач напомнил, что кровь можно сдавать всем людям, которые не имеют хронических и острых заболеваний, не имеют проблем со здоровьем. В том числе, не переносили раньше инфекционных заболевания, такие как гепатит, кто не страдает от синдрома иммунодефицита.

«Здоровые люди, средний возраст 30-35 лет. Считается, что кровь у них более адекватно реагирует на консервацию. Люди, которые ведут правильный, здоровый образ жизни - нет признаков алкоголизма, наркомании, интоксикации», - объяснил Кондрахин.

По словам медика, кровь у людей должна быть здоровой. Он объяснил, что заготовленная кровь идет на карантин. Ее необходимо проверить, чтобы неподходящая кровь не попала в общие донорские пункты, и при использовании не могла вызвать каких-либо осложнений.

«Любой человек, который считает, что хочет стать донором, проходит специальное обследование. Сдается 400-500 мл крови. Можно сдавать 1-2 раза в месяц. Это считается наименее опасным», - рассказал кандидат медицинских наук.

Кондрахин добавил, что обычно рекомендуется сдавать кровь не чаще одного раза в месяц. Для человека это безопасно, потому что существуют компоненты крови, которые «спрятаны» в организме - депо крови. Это специализированные органы и ткани, накапливающие значительный объем крови, который выключается из активного кровотока и высвобождается при кровопотере. Главными депо в организме человека являются селезенка, печень, кожа и легкие. Потеря части крови запускает естественный процесс обновления - «новая» кровь выбрасывается в русло.

«Клетки крови живут определенное время. В частности, эритроциты живут 120 дней. При сдаче крови происходит обновление. Организму это абсолютно не противопоказано <...> "Лайт-омоложение". Обновленные кровяные клетки циркулируют по всему организму, поэтому они более здоровы, лучше выполняют свои функции», - заключил Кондрахин.

Сегодня, 14 июня, во всем мире отмечается День донора. Этот праздник посвящен тем людям, кто добровольно и безвозмездно сдают кровь для спасения других жизней.

Пресс-служба Федерального медико-биологического агентства России рассказала, что средний возраст донора в России составляет 38 лет. Есть случаи, когда донорами становились граждане в день своего совершеннолетия. Каждый год в нашей стране звание «Почетный донор России» получают более 21 тысячи человек. В 2025-м нагрудный знак был вручен 23,6 тысячам человек. Ранее в Минздраве России заявили, что каждый год количество доноров в России увеличивается на 5-7%. На данный момент в нашей стране работает более 300 организаций, занимающиеся сбором и переработкой донорской крови и ее компонентов.