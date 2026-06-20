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Почти тысяча военных врачей выпустились из Военно-медицинской академии

Дипломы и награды выпускникам вручали представители руководства академии и Минобороны РФ.
Павел Кутаренко Константин Денисов 20-06-2026 13:40
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Около 1000 военных врачей и фельдшеров получили дипломы об окончании обучения на историческом плацу Военно-медицинской академии. Клятву врача приняли выпускники факультетов подготовки врачей для ракетных, сухопутных и воздушно-десантных войск, Воздушно-космических сил и Военно-морского флота и факультет среднего профессионального образования, а также иностранные специалисты.

После выпуска офицеры медицинской службы, фельдшера и медицинские сестры разъедутся выполнять служебный долг по военным округам и госпиталям. Часть выпускников после окончания академии продолжат обучение в ординатуре.

«Я пошла по стопам родителей - они оба военнослужащие, и я тоже решила связать свою жизнь с армией. Впереди - ординатура, я надеюсь подтянуть свои знания именно на практике, потому что во время обучения у нас была в основном теория. Планирую быть стоматологом - хирург-ортопед», - рассказала закончившая вуз с золотой медалью Надежда.

Ее мама Фатима - также военный врач - подчеркнула, что дочь сама выбрала этот путь. Кроме того, выяснилось, что у Надежды сегодня день рождения, так что для нее этот день стал двойным праздником. Фатима призналась, что гордится своей дочерью.

Поделился своими планами и еще один медалист - Матвей. Он надеется в будущем стать эндокринологом, а пока - врач общей специальности.

«Учиться было не очень трудно, поскольку я закончил Сувороское училище, так что адаптация прошла довольно спокойно. Просто нужны были усидчивость, терпение и сила воли», - рассказал выпускник.

На выпуске было руководство академии, а также начальник главного военно-медицинского управления МО РФ Дмитрий Тришкин.

Все выпускники дали клятву врача, встали на колено, прощаясь со знаменем академии, а в конце церемонии во время торжественного прохождения парни-выпускники с криком «Вот и все!» бросили в небо монеты, а девушки - лепестки роз.

В академии Генштаба ВС РФ состоялась церемония выпуска слушателей. Выпускников поздравил замминистра обороны Российской Федерации генерал армии Виктор Горемыкин.

Напомним, на Госуслугах запущен сервис для поступления в военные вузы. Участвовать во вступительных испытаниях могут граждане до 24 лет: годные к военной службе или годные с незначительными ограничениями и имеющие первую или вторую категорию профессионально-психологического отбора.

Офицеров готовят в ведущих вузах страны, в основном по наукоемким и высокотехнологичным специальностям.

#ВС РФ #Медицина #Учеба #военные врачи #Выпуск
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