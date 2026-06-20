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Изменения в работе детских садов вступят в силу 1 сентября

2026 год ведомство объявило Годом дошкольного образования.
Вероника Левшина 20-06-2026 21:14
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости

С 1 сентября вступят в силу рекомендации для детских садов. Об этом сообщило Минпросвещения РФ.

«Сергей Кравцов (министр просвещения - прим. ред.) напомнил, что 2026 год объявлен ведомством Годом дошкольного образования, и в этой связи подчеркнул важность работы с детьми младшего возраста», - говорится в Telegram-канале министерства.

Отмечается, что рекомендации коснуться песен, используемых в детских садах, оформления пространств, программ работы и проведения занятий с дошкольниками.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что с 1 сентября в российских школах ученики смогут изучать арабский язык. Он добавил, что специалисты перевели на арабский книгу о России, произведения отечественных авторов, а также народные сказки.

#в стране и мире #рекомендации #Детский сад #Минпросвещения РФ
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