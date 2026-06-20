Euractiv: ЕС не избежит экономического упадка

Экономический упадок Евросоюза и раздробленность внутри блока уже не получится остановить, так как ни один лидер из ЕС не наделен политической смелостью. Об этом пишет Euractiv.

В статье указаны данные Международного валютного фонда (МВФ) с сокращением вдвое доли Евросоюза в мировом производстве с 1980 года, а доли Германии в блоке - с 1/4 до 1/5.

Издание отмечает, что это может быть связано с потерей Берлином политического веса в Евросоюзе, однако на его замену нет других центров силы. В качестве примера приводится недавний саммит, где главы европейских государств не смогли прийти к общему мнению ни по одному вопросу.

«Какой вопрос ни возьми - расширение (числа членов - прим. ред.), миграцию, Россию или долгосрочный бюджет ЕС - по-видимому, никто в Европе не способен взять лидерство на себя. И, как следствие, ни о чем существенном не договорились», - пишет издание.

По словам главы Центра европейской политики Фабиана Цулега, мир становится не многополярным, а более раздробленным. Он считает, что этот процесс можно только замедлить, но не обратить.

«Однако даже для замедления этой тенденции понадобятся лидеры, у которых есть сильная поддержка внутри страны или, что еще более важно, политическая смелость, - что у нынешнего поколения премьеров и президентов Европы в основном отсутствует», - подчеркнул Цулег.

Ранее на саммите Евросоюза с Брюсселе важные вопросы вызвали в рядах европейских лидеров раскол.