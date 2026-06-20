Из декларации прошедшего в Брюсселе саммита Евросоюза убрали пункт об ускоренном вступлении Украины в ЕС. На этом настоял премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр. И впервые за последние несколько лет итоговый документ поддержали все 27 государств объединения.

«В течение нескольких недель декларацию значительно доработали по предложению Венгрии. Что касается процесса вступления Украины в Евросоюз, в последний момент по моей инициативе из текста удалили пункт про ускорение этого процесса. Это было непросто», - написал Мадьяр в соцсетях.

Но на этом единство закончилось - другие важные вопросы вызвали в рядах европейских лидеров раскол. Они так не смогли определиться с кандидатурой возможного переговорщика с Россией.

Любопытный факт: 10 лет назад в Нидерландах провели референдум на тему «Стоит ли заключать соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом?» 61% голландцев высказались «против». Тогдашним властям необходимо было сформировать позицию, а возглавлял правительство нынешней хорошо известный нам сторонник войны с Россией Марк Рютте. И как бы он не старался продвинуть новое и новое голосование, его так и не заключили. Сегодняшнее правительство Нидерландов от Украины откупается - 500 миллионов евро готовы отдать на военную поддержку Киева, но евроинтеграцию комментируют неохотно.

«На мой взгляд, совершенно не имеет смысла сейчас привязываться к какой-то дате. Однако Нидерланды помогают Украине проводить реформы, чтобы в итоге она смогла вступить в Евросоюз», - заявил премьер-министр королевства Роб Йеттен.

Еще одна тема евросаммита - диалог западной Европы с Россией. И в этом деле страны союза изрядно утомились, признает чешский премьер-министр Андрей Бабиш. С тем, кто будет их возглавлять, тоже не определились. Главный идеолог диалога с Москвой - председатель Евросовета Антониу Кошта, к слову, частый гость в Киеве. Но то, что он слишком часто в последнее время говорит про Москву, многих в ЕС раздражает, что стало поводом для шутки бельгийского премьера.

«Был тяжелый день. Мы легли спать в два часа. К сожалению, дискуссия по Украине показала, что Европа не может прийти к согласию даже по вопросу о том, будут ли переговоры и кто будет их возглавлять», - рассказал Бабиш.

Украинцев не пускают ни в ЕС, ни в НАТО - но таскают по всем этим мероприятиям: министра обороны Украины показательно пригласили на пресс-конференцию глав оборонных ведомств альянса, где были и генсек НАТО, и представители Великобритании и Германии. Берлин активнее остальных наращивает военный бюджет и сотрудничество с Киевом: во всю налажена совместная работа между украинскими и немецкими предприятиями по производству военной техники.

«Германия продолжит поддерживать Украину. Все наше внимание – на средствах ПВО. Мы поставили Украине еще одну систему IRIS-T. Совсем недавно мы ускорили процесс поставки управляемых ракет. Кроме того, мы собираемся поставить трехзначное количество ракет класса "воздух-воздух" из собственных запасов. Мы договорились о том, что выделим 200 млн долларов на дополнительную закупку управляемых ракет», - рассказал министр обороны Германии Борис Писториус.

Таким образом, немецкие ракеты будут нацелены на российские территории, что еще больше вовлекает страны НАТО в потенциальный конфликт. И генсек альянса все происходящее одобряет, и говорит, что это «здорово».

«Германия, Нидерланды, Латвия, Дания, Литва, Норвегия, Люксембург, Хорватия, Швеция и Исландия - это треть альянса. Плюс наш партнер Австралия. То, что вы делаете – это здорово. Великобритания - 150 000 беспилотников, 350 ракет. Испания говорила о системах ПВО, Нидерланды и Германия - о беспилотниках, Канада - о технике», - заявил Рютте.

Министр обороны Великобритании также заявляет, что они возьмут на себя командование штаб-квартирой неких многонациональных сил на Украине. А это значит, что Лондон всеми силами пытается затянуть конфликт на долгие годы, перебросить туда европейскую армию и по крупному провоцировать РФ у самых ее границ. В российском МИД заявили, что слов осуждения уже недостаточно.

«Считаю, что все правильные слова были сказаны. Но я давно уже убежден в том, что слов недостаточно. Неслучайно Президент объявил какое-то время назад о том, что теперь мы будем проводить массированные групповые удары на регулярной основе по целям, от состояния которых напрямую зависит боеспособность вооруженных сил Украины», - заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

На днях в европейском издании Politico должна была выйти статья Лаврова про так называемые дипломатические усилия Евросоюза вокруг украинского кризиса. В последний момент по решению редакции публикацию отменили. А это значит, что снова европейский читатель не увидит правды.