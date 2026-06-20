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Коллекционер нашел кассету с тайной записью Цоя в Швеции

Она была в архиве у подруге ленинградских рокеров.
Дима Иванов 20-06-2026 16:02
© Фото: ТРК «Звезда»

Архивист и коллекционер Сергей Чубраев сообщил о находке редкой записи песни «Дети минут» Виктора Цоя и группы «Кино». Кассета более 30 лет хранилась в частном архиве в Швеции.

Запись сделали в 1988 году на вечеринке у барабанщика «Кино» Георгия Гурьянова. Шведка Сара Океррен, которая в то время общалась с ленинградской рок-тусовкой, включила кассетный плеер и случайно записала, как Цой исполняет песню, которую редко играл на концертах и считал неоконченной.

«Кассета самая обыкновенная фирмы Philips UF-I Type-I 90 минут», — рассказал Чубраев.

Сергей Чубраев несколько лет назад прилетел в Стокгольм, забрал кассету у Сары Океррен и оцифровал ее в профессиональной студии. На пленке, кроме «Детей минут», сохранились разговоры, шутки и другие неизвестные ранее акустические версии песен «Кино», в том числе «Пачка сигарет» и «Любовь — это не шутка».

Запись планируют использовать в новом документальном фильме о музыканте.

Лидер группы «Кино» Виктор Цой и спустя 35 лет с трагической гибели остается одним из самых популярных музыкантов России. Фанаты со всей страны ежегодно приезжают в Санкт-Петербург, чтобы почтить его память.

#в стране и мире #Санкт-Петербург #Группа Кино #виктор цой
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