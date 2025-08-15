В России почтили память Виктора Цоя в 35-ю годовщину его гибели

В России почтили память советского музыканта Виктора Цоя, который трагически погиб в этот день 35 лет назад.

Наигрывая «Звезду по имени Солнце», основатель музея «Реалии русского рока» Владимир Рекшан вспомнил свою первую встречу с гением. Группа «Кино» тогда только начинала и не пользовалась особой популярностью в Ленинградском рок-клубе.

«Никому неизвестная группа "Кино". На сцену вышел какой-то монгол в жабо, и гитарист в носках - Алексей Рыбин. Когда они заиграли, ничего не было слышно: отвратительная была аппаратура и половина зала ушла пиво пить. Сказать о том, что это станет запредельным явлением - было невозможно. Но стало!» - рассказал он.

А теперь большая часть экспонатов музея одного из основателей рок-движения в России посвящена именно Виктору Цою: афиши, книги, аудио-кассеты, винил из Южной Кореи - издание альбома «Кино» с ошибкой в названии и миниатюрная фигурка нэцкэ, которую "последний герой" вырезал собственными руками.

Так, никому и не поставив ногу на грудь, Виктор Цой сделал себя сам. Обычный ленинградец с гитарой в руках стал кумиром миллионов и голосом поколения. Рядом с бывшей котельной, где работал Цой, круглосуточная фанатская вахта.

Поклонники со всей страны едут в Петербург, чтобы еще раз почтить память своего кумира. Многие из них родились уже после смерти Цоя. Например, Валерия Ляшко из Краснодара.

«Тогда меня еще не было на свете, я вживую не смогла это прочувствовать. Но даже сейчас я это ощущаю как великую потерю для целой страны, голос страны затих навсегда. Больше таких не было и никогда, к сожалению, не будет», - поделилась она впечатлениями.

Он не писал лозунгов, а просто сочинял стихи под гитару, которые, по его мнению, совершенно случайно стали хитами и даже гимнами поколения 80-х. Жизнь Виктора Цоя трагически оборвалась на самом пике славы. Но звезда по имени Цой для его поклонников не угаснет никогда.