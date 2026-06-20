Президент Боливии ввел в стране чрезвычайное положение

В Боливии введено чрезвычайное положение из-за бушующих в стране антиправительственных протестов. Об этом пишет 360.ru со ссылкой на заявление президента республики Родриго Пас.

По словам политика, экстренные меры вызваны необходимостью восстановить порядок и обеспечить гражданам страны возвращение к нормальной жизни.

«Распорядился ввести режим чрезвычайного положения для освобождения дорог страны. Боливийцы не могут оставаться заложниками блокад, которые мешают работать, получать медицинскую помощь, учиться, доставлять продукты в дома и обеспечивать себя продовольствием», - заявил Родриго.

Он также упомянул, что двери правительства всегда открыты для всех, кто готов к конструктивному диалогу.

Ранее сообщалось, что в ходе вспыхнувших в Боливии беспорядков задержали свыше 100 человек. В ходе протестов некоторые участники митинга применяли взрывчатку против полицейских.