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Президент Боливии ввел в стране чрезвычайное положение

Экстренные меры вызваны необходимостью восстановить порядок и обеспечить гражданам страны возвращение к нормальной жизни.
Тимур Юсупов 20-06-2026 16:14
© Фото: Carlos SÃƒÆ’Ã‚Â°Nchez Navas, Jna, Global Look Press

В Боливии введено чрезвычайное положение из-за бушующих в стране антиправительственных протестов. Об этом пишет 360.ru со ссылкой на заявление президента республики Родриго Пас.

По словам политика, экстренные меры вызваны необходимостью восстановить порядок и обеспечить гражданам страны возвращение к нормальной жизни.

«Распорядился ввести режим чрезвычайного положения для освобождения дорог страны. Боливийцы не могут оставаться заложниками блокад, которые мешают работать, получать медицинскую помощь, учиться, доставлять продукты в дома и обеспечивать себя продовольствием», - заявил Родриго.

Он также упомянул, что двери правительства всегда открыты для всех, кто готов к конструктивному диалогу.

Ранее сообщалось, что в ходе вспыхнувших в Боливии беспорядков задержали свыше 100 человек. В ходе протестов некоторые участники митинга применяли взрывчатку против полицейских.

#в стране и мире #протесты #Боливия #беспорядки #чрезвычайное положение
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