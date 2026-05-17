Свыше 100 человек задержали в ходе беспорядков в Боливии

В ходе протестов некоторые участники митинга применяли взрывчатку против полицейских.
Глеб Владовский 19-05-2026 08:21
© Фото: esreviral, X

В боливийском Ла-Пасе свыше 100 человек задержали в ходе вспыхнувших беспорядков. Об этом сообщил телеканал Unitel со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Во время протестов были замечены люди, применявшие взрывчатку и тупые предметы против полицейских... В различных регионах были задержаны около 104 человек, которые будут переданы в распоряжение соответствующих властей», - говорится в материале.

Отмечается, что в ходе протестов демонстранты устраивали на улицах города погромы. Кроме того, подтверждены случаи мародерства.

По данным телеканала, протестующие фермеры и представители коренного населения требуют повышения зарплат и прекращения ввоза загрязненного топлива, которое повредило автомобили. Кроме того, на протяжении нескольких недель демонстранты требуют отставки президента Боливии Родриго Паса Перейры.

#в стране и мире #протесты #Боливия #беспорядки #полиция
