Свыше 100 человек задержали в ходе беспорядков в Боливии

В боливийском Ла-Пасе свыше 100 человек задержали в ходе вспыхнувших беспорядков. Об этом сообщил телеканал Unitel со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Во время протестов были замечены люди, применявшие взрывчатку и тупые предметы против полицейских... В различных регионах были задержаны около 104 человек, которые будут переданы в распоряжение соответствующих властей», - говорится в материале.

Отмечается, что в ходе протестов демонстранты устраивали на улицах города погромы. Кроме того, подтверждены случаи мародерства.

По данным телеканала, протестующие фермеры и представители коренного населения требуют повышения зарплат и прекращения ввоза загрязненного топлива, которое повредило автомобили. Кроме того, на протяжении нескольких недель демонстранты требуют отставки президента Боливии Родриго Паса Перейры.