Роспотребнадзор: риск распространения лихорадки денге в РФ отсутствует

Риск распространения лихорадки денге в России отсутствует, несмотря на случаи заражения на территории страны. Об этом сообщил Роспотребнадзор.

«Специалисты Роспотребнадзора в постоянном режиме ведут мониторинг эпидемиологической ситуации в России и за рубежом», - сообщила служба.

Ведомство напомнило туристам о правилах безопасности при поездках в эндемичные регионы. Сперва необходимо ознакомиться с информацией о местности и случаях инфекций. Также важно наносить средства, отпугивающие насекомых, и носить одежду с длинными рукавами. Чтобы избежать заражения, нужно устанавливать москитные сетки на окна и двери и избегать экскурсий в болотистые районы.

«После возвращения из путешествия внимательно следите за самочувствием. Если вы почувствовали недомогание, немедленно обратитесь к врачу и сообщите ему о своих поездках», - подчеркнул Роспотребнадзор.

В настоящее время в Шри-Ланке с начала года зарегистрировано более 44 000 случаев заболеваний с 28 летальными исходами. Основные симптомы включают высокую температуру, сильную головную боль, тошноту и рвоту, боли в спине, мышцах и суставах, а также характерную зудящую сыпь.

Ранее Роспотребнадзор передал странам Африки более 7 000 тест-систем для выявления вируса Эбола. Российская разработка получила высокую оценку местных специалистов благодаря удобству использования и высокой точности.