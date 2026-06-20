ФСБ: по делу об устрашении Роскомнадзора привлекли 20 человек

Более 20 человек, угрожавших руководству Роскомнадзора, привлекли к уголовной ответственности, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

«Органами безопасности к уголовной ответственности привлечено более 20 лиц, высказывавших угрозы и планировавших покушения на руководителей Роскомнадзора», - говорится в сообщении ведомства.

В ФСБ отметили, что часть фигурантов действовала по заданию украинских спецслужб. Украинские кураторы активно вербуют россиян, в том числе молодежь, через Telegram-каналы для совершения экстремистских и террористических преступлений.

В апреле 2026 года сотрудники ФСБ уже пресекли попытку теракта против руководства РКН. Тогда задержали группу из нескольких человек, которые планировали подорвать автомобиль с помощью самодельного взрывного устройства.

По данным ФСБ, организатором группы оказался житель Москвы 2004 года рождения. Во время задержания он открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов, после чего его нейтрализовали ответным огнем. В ведомстве также сообщили, что подготовкой теракта руководил предполагаемый лидер запрещенной в России украинской террористической организации.

Позднее ФСБ и Следственный комитет России сообщили о задержании двух жителей Московского региона. По версии следствия, они провели акции устрашения у домов пяти сотрудников Роскомнадзора. Фигуранты подбросили им молотки, покрытые бутафорской кровью, имитировавшей следы насилия.