В Москве задержали подбросивших сотрудникам РКН молотки с кровью

В Москве задержали двух человек, которые 28 апреля пытались запугать четырех руководителей Роскомнадзора, подбросив им молотки с бутафорской кровью. Молодые люди работали на украинские спецслужбы через Telegram. Кураторы выдавали себя за сотрудников детективного и коллекторского агентств.

Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Задержанные во всем признались. До этого уже привлекли к ответственности других людей, которые угрожали и устраивали хулиганские действия, а также планировали нападения на руководителей Роскомнадзора, напомнили в спецслужбе.

ФСБ предупредила, что украинские спецслужбы используют интернет-сервисы с объявлениями о «быстрых заработках», чтобы постепенно вовлекать российских граждан в диверсионно-террористическую деятельность.

В ведомстве напомнили, что украинские спецслужбы продолжают активно привлекать российскую молодежь через мессенджер к участию в преступлениях экстремистского и террористического характера, включая нападения на сотрудников Роскомнадзора, который отвечает за блокировку Telegram.

Ранее ФСБ предотвратила теракт против руководства Роскомнадзора. Террористов завербовали украинские спецслужбы. В подготовке теракта участвовали семь молодых людей, их задержали в Москве, Уфе, Новосибирске и Ярославле.