В Москве задержали подбросивших сотрудникам РКН молотки с кровью

Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.
Владимир Рубанов 30-04-2026 16:33
© Фото: ЦОС ФСБ России © Видео: ЦОС ФСБ России

В Москве задержали двух человек, которые 28 апреля пытались запугать четырех руководителей Роскомнадзора, подбросив им молотки с бутафорской кровью. Молодые люди работали на украинские спецслужбы через Telegram. Кураторы выдавали себя за сотрудников детективного и коллекторского агентств.

Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Задержанные во всем признались. До этого уже привлекли к ответственности других людей, которые угрожали и устраивали хулиганские действия, а также планировали нападения на руководителей Роскомнадзора, напомнили в спецслужбе.

ФСБ предупредила, что украинские спецслужбы используют интернет-сервисы с объявлениями о «быстрых заработках», чтобы постепенно вовлекать российских граждан в диверсионно-террористическую деятельность.

В ведомстве напомнили, что украинские спецслужбы продолжают активно привлекать российскую молодежь через мессенджер к участию в преступлениях экстремистского и террористического характера, включая нападения на сотрудников Роскомнадзора, который отвечает за блокировку Telegram.

Ранее ФСБ предотвратила теракт против руководства Роскомнадзора. Террористов завербовали украинские спецслужбы. В подготовке теракта участвовали семь молодых людей, их задержали в Москве, Уфе, Новосибирске и Ярославле.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Морской политех
2
Беспилотинки. Мировые тренды
3
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
4
Главное управление боевой подготовки
5
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
6
Подводный флот России. 120 лет
7
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
8
Броневики СВО. Часть 2
9
Российские буксиры. Часть 1
10
Военная приемка. 500-й выпуск
