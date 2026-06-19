Минобороны России опубликовало видео, где штурмовики ВС РФ разворачивают государственные флаги Российской Федерации и копии Знамени Победы в освобожденных районах города Константиновка на территории ДНР.

Штурм города ведут подразделения 3-го армейского корпуса из состава группировки войск «Юг». Военнослужащие продвигаются шаг за шагом, освобождая новые кварталы Константиновки и вытесняя боевиков с позиций.

По завершении зачистки очередных районов штурмовики закрепляются на достигнутых рубежах. Все это фиксируют операторы войск беспилотных систем. Они непрерывно наблюдают за обстановкой, сопровождают штурмовые группы и документируют результаты их работы.

Зона контроля последовательно расширяется, подчеркнули в российском оборонном ведомстве. Вытеснять неприятеля из города позволяют слаженные действия штурмовиков, дроноводов, артиллеристов и других подразделений группировки.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.