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Штурмовики развернули флаги в освобожденных районах Константиновки

Кварталы города освобождают от присутствия боевиков подразделения 3-го армейского корпуса из состава группировки войск «Юг».
19-06-2026 13:33
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало видео, где штурмовики ВС РФ разворачивают государственные флаги Российской Федерации и копии Знамени Победы в освобожденных районах города Константиновка на территории ДНР. 

Штурм города ведут подразделения 3-го армейского корпуса из состава группировки войск «Юг». Военнослужащие продвигаются шаг за шагом, освобождая новые кварталы Константиновки и вытесняя боевиков с позиций. 

По завершении зачистки очередных районов штурмовики закрепляются на достигнутых рубежах. Все это фиксируют операторы войск беспилотных систем. Они непрерывно наблюдают за обстановкой, сопровождают штурмовые группы и документируют результаты их работы.

Зона контроля последовательно расширяется, подчеркнули в российском оборонном ведомстве. Вытеснять неприятеля из города позволяют слаженные действия штурмовиков, дроноводов, артиллеристов и других подразделений группировки.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#ДНР #спецоперация #константиновка #Флаги России
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