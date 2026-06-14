Захарова назвала неонацизмом риторику ФРГ о готовности к сражению с Россией

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова назвала «неонацизмом» высказывания командующего ВВС Германии о том, что ФРГ готова нанести «сокрушительные авиаудары» по территории России «хоть сегодня ночью». Подобной характеристикой заявлений генерал-лейтенанта люфтваффе Хольгера Нойманна спикер поделилась в разговоре со «Звездой».

Угрозы в адрес России прозвучали из уст немецкого военачальника в ходе разговора с изданием Telegraph. По словам Нойманна, каждый сантиметр контролируемой НАТО земли является для альянса одинаково значимым, а следовательно, в случае угрозы границам Прибалтики руководство блока будет расценивать ее равносильно ударам по центру Лондона.

«Если дело дойдет до конфликта, мы будем защищать каждый дюйм нашей территории. Я думаю, это важное послание, особенно для Крайнего Севера и наших балтийских союзников. Необходимо четко понимать, что нет зон с разным уровнем безопасности. НАТО - это НАТО, до последнего сантиметра. Нам нужно приложить очень серьезные усилия для того, чтобы осуществлять наблюдение и при необходимости действовать в определенных регионах», - считает военный.

Он также заявил, что при нападении России на любого из членов альянса Германия будет готова развернуть свою авиацию для защиты восточного фланга и нанесения авиаударов. Отдельное внимание Хольгер заострил на стратегической значимости таких российских городов, как Калининград и Санкт-Петербург, а также Кольского полуострова и Черного моря.

Мария Захарова, комментируя агрессивные высказывания высокопоставленного немецкого военного, заявила о «неонацистском» характере подобной риторики.

Ранее сообщалось о планах Литвы, Польши и Франции провести у границ Российской Федерации совместные военные учения «Отважный кабан». Их целью, как заявлено, является синхронизация действий союзных сил.