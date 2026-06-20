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Ушаков отметил «любопытные нюансы» в позиции Мадьяра по Украине

Позиция нового премьера Венгрии Петера Мадьяра отличается от предшественника.
Андрей Юдин 20-06-2026 10:48
© Фото: Thomas Trutschel, www.imago-images.de, Global Look Press

Помощник президента Юрий Ушаков обратил внимание на «любопытные нюансы» в отношении премьера Венгрии Петера Мадьяра к Украине и его взаимодействий с ЕС.

«Его позиция несколько отличается от позиции предшественника. Но конкретных каких-то деталей между нами и венграми не обсуждалось. Мы смотрим на развитие ситуации, но видим также, что у нового лидера есть много нюансов. Они появились и в отношении взаимоотношений в рамках ЕС, например. И по Украине», - сказал он РИА Новости.

В апреле в Венгрии прошли парламентские выборы. На них победила партия «Тиса» Петера Мадьяра. В начале мая глава МИД Венгрии Анита Орбан сообщила, что новое правительство страны не планирует посылать военных на Украину. Кроме того, премьер-министр республики Петр Мадьяр официально заявлял, что Венгрия не принимает двойных стандартов и не видит смысла ускоренно принимать в Евросоюз Украину. Он добился отмены этого курса в рамках итогового заявления саммита ЕС из-за отсутствия денег у союза на реализацию процедуры.

#Украина #ЕС #евросоюз #Венгрия #Юрий Ушаков #петер мадьяр
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