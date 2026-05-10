Новые власти Венгрии не планируют отправлять военных на Украину

Кроме того, Будапешт не поддержит ускоренное вступление Украины в Евросоюз.
Владимир Рубанов 11-05-2026 13:38
© Фото: David Balog XinHua, Global Look Press

Новое правительство Венгрии не планирует отправлять военных на Украину. Об этом сообщила кандидат на пост главы МИД Венгрии Анита Орбан. Она ответила на соответствующий вопрос депутата от оппозиционной Христианско-демократической народной партии на заседании комитета по делам ЕС в парламенте Венгрии.

Орбан также сообщила, что новое правительство Венгрии не поддержит ускоренное вступление Украины в Евросоюз. По ее словам, оценка готовности Украины к вступлению будет проводиться на основе общих критериев.

Выступая на слушаниях по своей кандидатуре, Орбан подчеркнула, что процесс присоединения Украины к Евросоюзу должен основываться на заслугах и выполнении строгих требований. Кроме того, она отметила, что новое правительство будет настаивать на возвращении прав венгерскому национальному меньшинству в Закарпатье. Кандидат заверила, что министерство иностранных дел под ее руководством будет активно защищать интересы страны на международной арене, избегая политических игр.

Ранее победившего на выборах главу оппозиционной венгерской партии «Тиса» Петера Мадьяра обвинили в назначении своего зятя Мартона Мелеттеи-Барну на пост министра юстиции. Мадьяр утверждал, что выбор был основан на профессиональных качествах. После скандала Мелеттеи-Барну отказался от поста.

#Украина #Выборы #евросоюз #Венгрия #правительство #Назначение #петер мадьяр #анита орбан
