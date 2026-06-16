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ФСБ задержала завербованную СБУ учительницу музыкальной школы за госизмену

Женщине грозит до 20 лет лишения свободы.
Константин Денисов 16-06-2026 12:59
© Фото: ФСБ России © Видео: ФСБ России

ФСБ России на территории Республики Крым пресечена противоправная деятельность гражданки РФ, которая подозревается в работе на украинские спецслужбы. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.

Уроженка Луганской области была завербована СБУ при пересечении украинско-польской границы. С ней на связь через мессенджеры Telegram и Whatsapp* вышли украинские кураторы, которые предложили сотрудничество. В общении с женщиной они использовали тот факт, что ее сын был призван в ряды ВСУ.

По их заданию злоумышленница, которая трудилась в музыкальной школе и работала с детьми, осуществляла сбор и передачу Киеву сведений о деятельности научных, образовательных и других учреждений ЛНР и Крыма, к которым имела доступ по работе.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело
по статье «Государственная измена». Срок лишения свободы по ней составляет от 12 до 20 лет. Решением суда задержанной избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ФСБ напомнили, что граждане РФ могут избежать уголовной ответственности в случае выхода с ними на связь украинских спецслужб, если сразу проинформируют об этом правоохранительные органы.

Ранее ФСБ задержала готовившего теракт на железной дороге в Ярославской области. Злоумышленника взяли с поличным при закладке СВУ на путях.

* Мессенджер WhatsApp принадлежит компании Meta Platforms Inc., которая признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

#в стране и мире #Крым #ФСБ #ЛНР #СБУ #Госизмена
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