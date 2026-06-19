В Бресте прошел митинг в рамках акции «Единство в памяти. Сила в подвиге!»

Участников акции «Единство в памяти. Сила в подвиге!» встретил Брест. Агитпоезд стоит на путях в Барановичах в ожидании святыни, которую должен доставить в Главный храм Вооруженных Сил РФ.

Капсулу установят на БТР-82А. Символично, что ее возьмут под охрану роты почетного караула сразу двух стран - России и Белоруссии. А затем ее направят в Главный храм Вооруженных Сил Российской Федерации.

Ружейный салют в память о жертвах, павших в Брестской крепости, разносится по всему мемориальному комплексу. Здесь и заместитель начальника главного военно-политического управления ВС РФ Олег Мосеев, и первый заместитель начальника главного управления Минобороны РБ, представители региональной власти, военнослужащие и ветераны. В преддверии 85-летия начала Великой Отечественной войны они возложили цветы к Вечному огню. Так начался торжественный митинг акции «Единство в памяти. Сила в подвиге!».

В мероприятии принял участие и ребенок войны - председатель областной организации Белорусской ассоциации бывших несовершеннолетних узников фашизма, сын защитника Брестской крепости Владимир Семочкин. Склонив голову, он встал у плиты с именем отца. В июне 1941-го он оборонял западную часть крепости. А тогда еще совсем маленький Вова, вместе с матерью оказался в концлагере. Он не видел отца, не знал его характера, голоса, но до последнего не терял надежды увидеться. Лишь в 1960-х семья узнала, как погиб отец.

«Мать всю жизнь ждала его и говорила, что он всех нас очень любил. Но об этом говорили и его сослуживцы, которые остались живы и которые видели батьку во время войны. Он любил Родину, любил свой народ, любил детей. Вечная память», - рассказал Семочкин.

Сегодня он передал частицу Вечного огня, взятую от Мемориального комплекса «Брестская крепость-герой», в руки Героя России Андрея Соловьева.

«Для меня большая честь принимать частицу Вечного огня. Вместе с той частицей я принял ту силу - отвагу, которую здесь показывали бойцы Советской армии», - заявил он.

Брестская крепость первой столкнулась с ожесточенным натиском немецко-фашистских захватчиков. В 4 часа утра 22 июня 1941-го немецкая артиллерия открыла массированный огонь по цитадели. Били почти все орудия 12-го пехотного корпуса Вермахта. На крепость летели тысячи снарядов и мин, но гарнизон продолжал сопротивляться. И даже почти месяц спустя группы советских солдат, пусть и немногочисленные, продолжали сражаться.

Здесь и спустя годы каждый камень хранит следы тех боев. Оттого и обмен капсулами с посланием от ветеранов наших стран не просто церемония - это важный момент, который позволит будущим поколениям помнить о цене, которую пришлось заплатить за жизнь.

«Такими акциями мы показываем то, что нам есть чем гордиться - нашей историей. Нам есть, что помнить: что творили здесь оккупационные войска и вообще гитлеровская армия и СС. Ну и, конечно, в нашей истории мы черпаем силы для того, чтобы наши страны процветали, продвигать их дальше, вперед, ну и сохранять нашу свободу, независимость и право самим решать на нашей территории, как нам жить», - рассказал директор Мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» Александр Коркотадзе.

Лампаду с частицей Вечного огня, военнослужащие 154-го отдельного комендантского Преображенского полка передали сопровождающим. В Россию святыню доставят агитпоездом «Единство в памяти. Сила в подвиге!» Минобороны.

Он прошел больше 1000 км с остановками во Ржеве, Вязьме, Орше, Барановичах и теперь направляется в Москву с остановками в Смоленске и Туле. 22 июня в День памяти и скорби от Священного огня в Главном храме Вооруженных Сил России зажгут 1418 свечей - число дней самой кровопролитной войны в истории.