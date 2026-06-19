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Туск рассказал о попытках Киева оправдаться перед Польшей за героизацию нацистов

Зеленский уверяет, что ни в какой степени не имел намерений оскорбить поляков.
Тимур Юсупов 19-06-2026 21:04
© Фото: IMAGO, Chris Emil Janssen, Global Look Press

Глава киевского режима Владимир Зеленский пытается убедить власти Польши в том, что не имел в виду ничего оскорбительного, называя одну из частей ВСУ именем нацистских коллаборантов. Об этом в ходе беседы с журналистами рассказал премьер-министр республики Дональд Туск.

По словам политика, после того, как президент Навроцкий инициировал рассмотрение вопроса о лишении украинского лидера ордена Белого Орла, которым тот был награжден в 2023 году предыдущим главой Польши Анджеем Дудой, Зеленский обратился к нему с оправданиями.

«Зеленский и вчера и ранее давал понять, что ни в какой степени не имел намерений каким-либо образом обидеть Польшу, поляков или поставить под угрозу польско-украинские отношения. Но случилось то, что случилось», - заявил Туск.

Более того, польский премьер назвал позорными действия главы киевского режима по героизации украинских националистов.

Ранее Варшава заявила о конфронтации с Киевом при отказе уважать память поляков. Без учета чувств поляков, их традиций и поминовения жертв геноцида, не будет хорошего будущего, дружбы и сотрудничества Украины с Польшей. 

#в стране и мире #Украина #Польша #Владимир Зеленский #Дональд Туск #реабилитация нацизма #украинский национализм
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