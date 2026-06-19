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Совбез ООН проведет заседание по Украине на следующей неделе

Оно запланировано на 15.00 по местному времени (22.00 мск).
Вероника Левшина 19-06-2026 21:25
© Фото: Michael Kappeler, dpa, Global Look Press

Брифинг по Украине пройдет в Совете безопасности в ООН в понедельник, 22 июня. Об этом говорится на официальном сайте.

Отмечается, что заседание запросили западные страны. Оно запланировано на 15.00 по местному времени (22.00 мск).

Также в этот день состоится брифинг по Среднему Востоку и закрытое обсуждение по вопросу Сирии.

Ранее российский постпред при ООН Василий Небензя отметил, что уровень цинизма на заседании СБ ООН по теракту в Старобельске в ЛНР достиг дна. Небензя особо отметил поведение украинского постпреда, который пустился в диспут на предмет того, были ли это дети.

Также постпред подчеркнул, что коллеги Совбеза ООН из Европы глумились над детьми, получившими ранения в связи с обстрелом Украиной колледжа в Старобельске. По его словам, представители европейских стран «не считают детей и молодых студентов в Старобельске, жителей Донбасса и в целом России людьми».

#в стране и мире #Украина #Совбез ООН #заседание #брифинг
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