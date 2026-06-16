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Трамп заявил, что США не будут выплачивать Ирану $300 млн

По словам американского лидера, новость активно распространяют его политические оппоненты.
Дарья Неяскина 16-06-2026 03:07
© Фото: White Housevia Globallookpress.com, Global Look Press

Президент США Дональд Трамп публично опроверг информацию о том, что Вашингтон якобы готовит для Тегерана план экономической помощи в предоставлении Ирану $300 млрд на восстановление экономики. Об этом он сообщил в своей социальной сети Truth Social.

Глава Белого дома назвал эту новость фейком, который, по его словам, активно распространяют его политические оппоненты из Демократической партии.

Кроме того, в том же выступлении американский лидер сообщил о достижении принципиальной договоренности, согласно которой Иран обязался отказаться от разработок в сфере ядерного вооружения.

Ранее сообщалось, что США рассчитывают на получение Вашингтоном или международными структурами контроля за ядерным топливом Ирана после заключения сделки с Тегераном. 
 
 
 
 
 
 

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #Иран #переговоры #экономическая помощь
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