Трамп заявил, что США не будут выплачивать Ирану $300 млн

Президент США Дональд Трамп публично опроверг информацию о том, что Вашингтон якобы готовит для Тегерана план экономической помощи в предоставлении Ирану $300 млрд на восстановление экономики. Об этом он сообщил в своей социальной сети Truth Social.

Глава Белого дома назвал эту новость фейком, который, по его словам, активно распространяют его политические оппоненты из Демократической партии.

Кроме того, в том же выступлении американский лидер сообщил о достижении принципиальной договоренности, согласно которой Иран обязался отказаться от разработок в сфере ядерного вооружения.

Ранее сообщалось, что США рассчитывают на получение Вашингтоном или международными структурами контроля за ядерным топливом Ирана после заключения сделки с Тегераном.











