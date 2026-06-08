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Трамп назвал журналистку NBC «продажной или глупой» и прервал интервью

Дональд Трамп заявил, что выборы в 2020 году были сфальсифицированы, обвинив телеканалы в нечестности.
Дарья Ситникова 08-06-2026 01:52
© Фото: IMAGO, WILL OLIVER, Global Look Press

Президент США Дональд Трамп назвал журналистку NBC News Кристен Уэлкер «продажной или глупой» во время словесной перепалки, после чего досрочно покинул интервью. Видеозапись опубликована в социальных сетях телеканала.

«Вы знаете, что эти выборы (президентские выборы 2020 года, - Прим.ред.) подтасованы, ваша телекомпания об этом знает. Давайте на этом завершим, с меня хватит. Спасибо, дорогая, всего хорошего», - заявил американский лидер.

Помимо NBC News, он обвинил в продажности телекомпании ABC, CBS и CNN. После этого он сорвал с пиджака микрофон и бросил его на пол.

В ответ на просьбу ведущей продолжить интервью глава Белого дома сказал, что «страна не может быть великой, если в ней нечестные СМИ». Он добавил, что Уэлкер подыгрывает демократам, освещая многие события в США с ложной стороны.

Трамп ранее заявил об успешном прохождении медицинского теста на когнитивные способности. Американский лидер упомянул, что в отличие от других американских президентов, которые, с его слов, никогда не проходили утвержденный когнитивный тест высокой сложности, он набрал идеальные 30 баллов из 30.

#в стране и мире #интервью #сша #Трамп #Выборы #Кристен Уэлкер #NBC News
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