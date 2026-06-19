Лавров: есть ощущение, что Штаты изменят подход к урегулированию по Украине

У России есть ощущение, что Соединенные Штаты могут изменить подход к урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«У нас опасений нет. У нас есть ощущения, что может произойти опять изменение подхода, как это произошло после встречи в Анкоридже, где были достигнуты понимания», - отметил Лавров.

По его словам, Россия придерживается предложенных американской стороной в Анкоридже путей урегулирования кризиса. Также Лавров удивился заявлению госсекретаря США Марко Рубио о том, что Соединенные Штаты не могут быть посредником по украинским делам, так как они поддерживают Украину путем принятия антироссийских санкций.

Глава российского ведомства отметил, что Москва ценит готовность администрации президента США Дональда Трампа вести диалог.

Ранее Лавров сообщил, что Россия предпочитает достичь целей спецоперации на Украине путем дипломатии. По его словам, для этого нужно, чтобы безопасность России на западных рубежах и честь и достоинство россиян были надежно обеспечены.