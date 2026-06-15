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В ДР Конго число погибших от Эболы выросло до 181

Всего подтвердили 782 случая заражения.
Глеб Владовский 15-06-2026 00:07
© Фото: Xinhua, Globallookpress

В Демократической Республике Конго до 181 выросло число подтвержденных летальных исходов из-за лихорадки Эбола. Об этом сообщили в пресс-службе местного Минздрава.

«Число подтвержденных случаев заболевания лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго возросло до 782. Из них 181 - со смертельным исходом», - цитирует заявление RT.

В ведомстве уточнили, что за последние сутки врачи подтвердили 72 новых случая заражения. Кроме того, 40 пациентов полностью выздоровели.

Ранее сообщалось, что в ДР Конго число случаев заболевания лихорадкой Эбола достигло 676, а умерло 136 пациентов.

#в стране и мире #заражение #лихорадка Эбола #пациенты #др конго
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