В ДР Конго число погибших от Эболы выросло до 181

В Демократической Республике Конго до 181 выросло число подтвержденных летальных исходов из-за лихорадки Эбола. Об этом сообщили в пресс-службе местного Минздрава.

«Число подтвержденных случаев заболевания лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго возросло до 782. Из них 181 - со смертельным исходом», - цитирует заявление RT.

В ведомстве уточнили, что за последние сутки врачи подтвердили 72 новых случая заражения. Кроме того, 40 пациентов полностью выздоровели.

Ранее сообщалось, что в ДР Конго число случаев заболевания лихорадкой Эбола достигло 676, а умерло 136 пациентов.