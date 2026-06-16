МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Ученые дали месяц на завоз лихорадки Эбола в Европу

Они смоделировали распространение вируса.
Дима Иванов 16-06-2026 09:58
© Фото: Michael G. Seamans, ZUMAPRESS, Globallookpress

Носители вируса Эбола из Африки с высокой долей вероятности окажутся в крупнейших авиахабах Европы и Азии в течение 30 дней. К такому выводу пришли японские исследователи.

«Эти предварительные прогнозы дают основу для оперативного мониторинга международной ситуации, хотя риск завоза не означает риск местной передачи инфекции», - написали ученые в своей работе.

Модель охватила 11 264 аэропорта, 569 741 авиамаршрут и около 330 миллионов пассажиров. Расчеты показывают вероятность прибытия хотя бы одного инфицированного пассажира в конкретную страну за 30 дней. В наиболее неблагоприятном сценарии она достигает 92% для Бельгии, 91% для Франции, 88% для ОАЭ и 86% для Турции, подчеркнули авторы исследования.

Ученые проанализировали маршруты авиаперелетов из Конго и Уганды.

Другие исследования также указывают на роль авиаперелетов. Из-за длительного инкубационного периода - в среднем около восьми дней - до 65% инфицированных могут пройти контроль в аэропортах Уганды и Конго незамеченными.

«Большинство из них садятся на рейс до появления симптомов и не выявляются никаким скринингом. А те, у кого симптомы уже есть, быстро переходят в тяжелое состояние и не способны путешествовать», - отметили исследователи.

Ранее в Демократической Республике Конго число подтвержденных летальных исходов из-за лихорадки Эбола выросло до 181. За последние сутки врачи подтвердили 72 новых случая заражения.

#Европа #Африка #азия #пандемия #лихорадка Эбола
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
2
УБИМ. Три машины в одной броне
3
Наземные беспилотники инженерных войск
4
БПЛА для войск БПС
5
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
6
Боевая подготовка призывников
7
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
8
Морской политех
9
Беспилотинки. Мировые тренды
10
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 