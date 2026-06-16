Ученые дали месяц на завоз лихорадки Эбола в Европу

Носители вируса Эбола из Африки с высокой долей вероятности окажутся в крупнейших авиахабах Европы и Азии в течение 30 дней. К такому выводу пришли японские исследователи.

«Эти предварительные прогнозы дают основу для оперативного мониторинга международной ситуации, хотя риск завоза не означает риск местной передачи инфекции», - написали ученые в своей работе.

Модель охватила 11 264 аэропорта, 569 741 авиамаршрут и около 330 миллионов пассажиров. Расчеты показывают вероятность прибытия хотя бы одного инфицированного пассажира в конкретную страну за 30 дней. В наиболее неблагоприятном сценарии она достигает 92% для Бельгии, 91% для Франции, 88% для ОАЭ и 86% для Турции, подчеркнули авторы исследования.

Ученые проанализировали маршруты авиаперелетов из Конго и Уганды.

Другие исследования также указывают на роль авиаперелетов. Из-за длительного инкубационного периода - в среднем около восьми дней - до 65% инфицированных могут пройти контроль в аэропортах Уганды и Конго незамеченными.

«Большинство из них садятся на рейс до появления симптомов и не выявляются никаким скринингом. А те, у кого симптомы уже есть, быстро переходят в тяжелое состояние и не способны путешествовать», - отметили исследователи.

Ранее в Демократической Республике Конго число подтвержденных летальных исходов из-за лихорадки Эбола выросло до 181. За последние сутки врачи подтвердили 72 новых случая заражения.