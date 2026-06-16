Реаниматолог предупредил о смертельной опасности купания в грозу

Купание в грозу чревато не только электротравмой, но и другими. Об этом рассказал в беседе с Life.ru анестезиолог-реаниматолог в ГКБ им. М.Е. Жадкевича Фируз Ашуров.

«В практике были случаи, когда из-за сильного ветра рядом с водоемами падали деревья, крупные ветки, элементы конструкций, обрывались провода. Человек может получить не только электротравму, но и тяжелые сочетанные травмы», - объяснил он.

Он посоветовал немедленно покинуть зону около водоема в случае, если началась гроза, и переждать ее в безопасном месте. Ашуров подчеркнул, что во время нахождения в воде молния опасна тем, что может ударить рядом, однако электрический разряд быстро распространяется по поверхности водоема.

При обнаружении пострадавшего нужно в первую очередь убедиться в том, что оказание ему помощи является безопасным для того, кто хочет это сделать. В любом случае необходимо сразу вызвать бригаду скорой помощи.

В начале рабочей недели на Москву и область обрушились сильнейшие ливни, сопровождаемые грозой и градом. За сутки в столице выпало около 50% месячной нормы осадков.