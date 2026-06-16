МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Реаниматолог предупредил о смертельной опасности купания в грозу

Отдыхающие могут погибнуть не только от удара молнии.
Константин Денисов 16-06-2026 09:58
© Фото: Svetlana Vozmilova, Global Look Press

Купание в грозу чревато не только электротравмой, но и другими. Об этом рассказал в беседе с Life.ru анестезиолог-реаниматолог в ГКБ им. М.Е. Жадкевича Фируз Ашуров.

«В практике были случаи, когда из-за сильного ветра рядом с водоемами падали деревья, крупные ветки, элементы конструкций, обрывались провода. Человек может получить не только электротравму, но и тяжелые сочетанные травмы», - объяснил он.

Он посоветовал немедленно покинуть зону около водоема в случае, если началась гроза, и переждать ее в безопасном месте. Ашуров подчеркнул, что во время нахождения в воде молния опасна тем, что может ударить рядом, однако электрический разряд быстро распространяется по поверхности водоема.

При обнаружении пострадавшего нужно в первую очередь убедиться в том, что оказание ему помощи является безопасным для того, кто хочет это сделать. В любом случае необходимо сразу вызвать бригаду скорой помощи.

В начале рабочей недели на Москву и область обрушились сильнейшие ливни, сопровождаемые грозой и градом. За сутки в столице выпало около 50% месячной нормы осадков.

#травмы #Гроза #купание #молния
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
2
УБИМ. Три машины в одной броне
3
Наземные беспилотники инженерных войск
4
БПЛА для войск БПС
5
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
6
Боевая подготовка призывников
7
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
8
Морской политех
9
Беспилотинки. Мировые тренды
10
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 