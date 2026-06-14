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Автоэксперт поделился советами по восстановлению машины после попадания воды

Многие столичные автолюбители столкнулись с проблемами после мощных осадков в регионе.
Константин Денисов 16-06-2026 09:15
© Фото: Dmitry Golubovich, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал, что необходимо сделать с автомобилем после попадания воды в элементы ходовой части.

По словам эксперта, самое страшное, что может произойти, это попадание воды в воздухозабор, поскольку это ведет к гидроудару двигателя и выводу из строя других важных систем. Что касается проводки, то сначала необходимо просушить машину, чтобы понять масштаб последствий.

«Нужно смотреть, сушить, надо машине дать простояться, просохнуть, чтобы вода куда-то ушла. Хуже всего, когда через воду осуществляется коррозия на платах и, как следствие, перемыкание дорожек и дальше - потеря работоспособности. Единственным средством является либо хранение автомобиля там, где он не потонет, либо ожидание, пока он просохнет сам, естественным образом, и потом пытаться его восстановить», - рассказал Попов.

В Москве 13 июня выпала почти половина месячной нормы осадков. Некоторые улицы оказались практически затоплены, движение по ним было парализовано. Уровень воды поднимался выше колес машин. Не выдержали удара стихии даже метро и некоторые торговые центры.

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