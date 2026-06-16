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Полиция задержала подозреваемого в убийстве россиянина в Польше

Жертвой преступления стал художник.
Константин Денисов 16-06-2026 08:42
© Фото: Neil Milton, Keystone Press Agency, Global Look Press

Убитым в Польше россиянином оказался 44-летний художник Семен Скрепецкий. Об этом сообщил местный портал wpolityce. pl.

Накануне стало известно о том, что неизвестный выстрелил в Скрепецкого в польском городе Бяла-Подляска, расположенном в 40 километрах от границы с Белоруссией. По неофициальной информации, стрелком оказался гражданин Белоруссии.

Подозреваемый был задержан недалеко от консульства Белоруссии в городе, в котором произошла трагедия. Его мотивы пока неизвестны.

Полиция сразу сообщила об установлении личности погибшего, однако в прессу эта информация попала лишь на следующий день.

#в стране и мире #Польша #полиция #россияне #происшествия #белорусы
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