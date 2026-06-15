МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Польше неизвестный убил россиянина из огнестрельного оружия

Личность стрелявшего и его мотивы пока не установлены.
Вероника Левшина 15-06-2026 20:05
© Фото: Neil Milton, Keystone Press Agency, Global Look Рress

В Польше в результате стрельбы погиб гражданин России. Инцидент произошел в городе Бяла-Подляска, который находится в 40 километрах от границы с Белоруссией. Об этом сообщила полиция Люблинского воеводства Польши.

«Мы идентифицировали мужчину, который погиб в результате выстрела из огнестрельного оружия», - говорится в сообщении.

Трагедия произошла в 10.00 (11.00 по московскому времени) на улице Королевы Ядвиги. Известно, что россиянину было 44 года.

В настоящее время проводится операцию по задержанию стрелка. Личность и мотивы стрелявшего пока не установлены.

Ранее произошла стрельба недалеко от фестиваля Old West End в Толедо в штате Огайо. Прибывшая на место происшествия полиция обнаружила множество жертв и пострадавших.

#в стране и мире #стрельба #огнестрельное оружие #Польша #полиция #погибший #россиянин #стрелок
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
2
УБИМ. Три машины в одной броне
3
Наземные беспилотники инженерных войск
4
БПЛА для войск БПС
5
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
6
Боевая подготовка призывников
7
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
8
Морской политех
9
Беспилотинки. Мировые тренды
10
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 