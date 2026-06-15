В Польше неизвестный убил россиянина из огнестрельного оружия

В Польше в результате стрельбы погиб гражданин России. Инцидент произошел в городе Бяла-Подляска, который находится в 40 километрах от границы с Белоруссией. Об этом сообщила полиция Люблинского воеводства Польши.

«Мы идентифицировали мужчину, который погиб в результате выстрела из огнестрельного оружия», - говорится в сообщении.

Трагедия произошла в 10.00 (11.00 по московскому времени) на улице Королевы Ядвиги. Известно, что россиянину было 44 года.

В настоящее время проводится операцию по задержанию стрелка. Личность и мотивы стрелявшего пока не установлены.

Ранее произошла стрельба недалеко от фестиваля Old West End в Толедо в штате Огайо. Прибывшая на место происшествия полиция обнаружила множество жертв и пострадавших.