ПВО за ночь сбила 123 украинских беспилотника

Средства ПВО уничтожили 123 беспилотника ВСУ в ночь на 15 июня. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По информации ведомства, украинские боевики атаковали Ростовскую, Рязанскую, Смоленскую и Тверскую области, Московский регион, Краснодарский край, а также акватории Азовского и Черного морей.

Сведения о пострадавших и разрушениях на земле отсутствуют. Днем 14 июня в период с 14.00 до 21.00 по московскому времени ВС РФ ликвидировали 104 украинских дрона.

В ночь на 14 июня над 15 регионами страны были уничтожены 249 дронов ВСУ.

Материал подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.