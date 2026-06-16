Украинские СМИ случайно рассекретили цех по сборке БПЛА на студии Довженко

Украинские СМИ могли случайно рассекретить цех по сборке беспилотников, который находился на территории Киностудии им. А.П. Довженко. Такие подозрения появились после публикации изданием NV соответствующих фотографий.

Минобороны РФ ранее сообщило о массированном ударе по военным объектам противника, в числе которых неожиданно оказалась и указанная киностудия. На фото с места событий видно фрагменты, которые очень похожи на крылья дронов FP-2.

Примечательно, что опубликованные фото были удалены спустя четыре часа после их появления, что еще больше говорит в пользу версии сборки беспилотников на студии.

FP-2 являются дронами средней и большой дальности. Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский в открытом письме президенту России Владимиру Путину указывал на то, что ВСУ обладают такими беспилотниками.