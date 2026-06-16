Подорожание авиатоплива вызвало рост цен на билеты в Австралии

Подорожание авиатоплива вызвало рост стоимости билетов в Австралии. Об этом сообщает Австралийская комиссия по вопросам конкуренции и защиты прав потребителей (ACCC).

По сравнению с февралем 2026 года цена на топливо выросла на 40%. Кроме того, разница между ценами на нефть и керосин составила 64%.

Такая ситуация повлекла сокращение количества рейсов. В АССС предупредили авиакомпании о недопустимости введения пассажиров в заблуждение по вопросу причин повышения тарифов.

Дефицит топлива спровоцировал конфликт на Ближнем Востоке. Властям пришлось задействовать 20% запасов из стратегических хранилищ.

Ранее стало известно о том, что Австралия присоединилась к числу стран, выразивших готовность снять санкции с Ирана.