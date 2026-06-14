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В Ливане число погибших из-за израильских атак достигло 3 798

Отмечается, что за последние 24 часа жертвами израильских авиаударов по ливанским населенным пунктам стали не менее 15 человек.
Дарья Неяскина 16-06-2026 05:11
© Фото: Ali HashishoXinHua, Global Look Press

С начала военной эскалации 2 марта общее число погибших в Ливане из-за израильских атак достигло 3 798 человек, а раненых - 11 781. Об этом сообщает Минздрав республики.

В ведомстве добавили, что за последние 24 часа жертвами израильских авиаударов по ливанским населенным пунктам стали не менее 15 человек, включая двух женщин. Еще 82 гражданина получили ранения и были госпитализированы. 

Также в Минздраве отметили, что в понедельник интенсивность израильских ударов заметно снизилась благодаря достигнутым договоренностям между Соединенными Штатами и Ираном о прекращении эскалации на всех региональных направлениях. Этой паузой воспользовались тысячи беженцев, которые начали возвращаться из Бейрута в ранее оставленные южные районы.

Тем временем командование ливанской армии предупредило население о необходимости повременить с возвращением на юг до окончания ликвидации завалов и разминирования дорог.

Ранее Минздрав Ливана сообщил о 3 637 погибших с начала эскалации. Таким образом, всего за неделю число жертв увеличилось еще на 161 человека. 



#в стране и мире #сша #Израиль #Иран #ливан
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