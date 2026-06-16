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Пункты управления дронами ВСУ взлетели на воздух от ударов расчетов «Мста-Б»

Удары по обнаруженным целям наносили военнослужащие группировки войск «Восток».
16-06-2026 05:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты артиллерийских орудий «Мста-Б» уничтожили пункты управления разведывательными беспилотниками ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Удары по целям наносили бойцы группировки войск «Восток». Отмечается, что благодаря разведке расчетов БПЛА удалось вскрыть места посадки вражеских дронов в лесополосах, где располагались замаскированные пункты управления. Затем координаты целей передали артиллеристам.

«Расчеты 152-мм буксируемых гаубиц «Мста-Б» нанесли артиллерийские удары по позициям противника осколочно-фугасными боеприпасами с закрытых огневых позиций.  В результате огневого поражения пункты управления и наземные станции, с находившимися в лесополосах беспилотниками и операторами ВСУ были уничтожены», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Ранее сообщалось, что расчет «Мсты-Б» ликвидировал украинских дроноводов в районе населенного пункта Константиновка. По словам командира орудия, боевики не спаслись от точной стрельбы даже под железобетоном. 

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#Минобороны России #ВС РФ #Мста-Б #запорожская область #пункт управления БПЛА
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