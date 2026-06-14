В Лос-Анджелесе конфисковали 20 беспилотников с начала ЧМ-2026

В Лос-Анджелесе правоохранители конфисковали 20 беспилотников с начала чемпионата мира по футболу. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на региональное ФБР.

«Группа ФБР по борьбе с дронами работает вокруг стадиона и на связанных с ним мероприятиях, чтобы убедиться, что не нарушаются временные ограничения на полеты, установленные FAA (Федеральное управление гражданской авиации - Прим. ред.)», - подчеркнул собеседник агентства.

Отмечается, что с пятницы, 12 июня, когда Лос-Анджелес принял первый матч, каждому оператору дронов выписали штрафы.

Ожидается, что во вторник, 16 июня, в 4:00 мск в этом же городе состоится встреча сборной Ирана и Новой Зеландии.