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В Лос-Анджелесе конфисковали 20 беспилотников с начала ЧМ-2026

Территория вокруг местного стадиона контролируется ФБР.
Глеб Владовский 16-06-2026 03:48
© Фото: Darryl Dyck Keystone Press Agency Globallookpress

В Лос-Анджелесе правоохранители конфисковали 20 беспилотников с начала чемпионата мира по футболу. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на региональное ФБР.

«Группа ФБР по борьбе с дронами работает вокруг стадиона и на связанных с ним мероприятиях, чтобы убедиться, что не нарушаются временные ограничения на полеты, установленные FAA (Федеральное управление гражданской авиации - Прим. ред.)», - подчеркнул собеседник агентства.

Отмечается, что с пятницы, 12 июня, когда Лос-Анджелес принял первый матч, каждому оператору дронов выписали штрафы.

Ожидается, что во вторник, 16 июня, в 4:00 мск в этом же городе состоится встреча сборной Ирана и Новой Зеландии.

#в стране и мире #сша #дроны #ФБР #лос-анджелес
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