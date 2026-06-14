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Фанатов футбола предупредили о новых мошеннических схемах в связи с ЧМ-2026

Злоумышленники предлагают жертвам скачать приложение для ставок на спорт или воспользоваться фейковым плеером.
Тимур Юсупов 15-06-2026 16:17
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости

Чемпионат мира по футболу 2026 года может использоваться интернет-мошенниками в качестве предлога для обмана россиян. Как отмечает издание RT, злоумышленники наживаются на фанатах спорта даже несмотря на то, что российская сборная в этом году не участвует в соревнованиях.

Основным направлением для аферистов является отрасль дистанционного потребления контента и ставок. Из-за того, что подавляющее большинство болельщиков из России будет следить за турниром дистанционно, мошенникам не придется прикладывать особых усилий, чтобы заманить невнимательную жертву на вредоносные сайты.

«Среди основных схем - фишинговые сайты и группы с "трансляциями", внутри которых для просмотра матча требуется "пройти бесплатную регистрацию", введя данные банковской карты "для подтверждения возраста" или "оплаты одного рубля". В результате карта оказывается скомпрометирована», - объясняет аналитик Денис Ушаков.

Еще одним распространенным видом обмана являются фейковые уведомления от медиаплеера, который под видом «обновления кодеков» скачивает на устройство жертвы вирусы и хакерское ПО. По такой же схеме работают и уловки с предложениями скачать «модифицированное приложение» букмекерской конторы - в них зачастую установлены стилеры, ворующие данные банковских карт.

«Также под видом интернет-магазина с атрибутикой ЧМ может скрываться обычный фишинговый сайт. Еще есть схемы с "инвестициями в успех команд". Кроме того, мошенники могут использовать невероятные истории поездок на ЧМ для сборов средств: "Помогите россиянам, застрявшим без денег в Мексике во время ЧМ", "Сбор на билет домой для нашего болельщика, попавшего в больницу в Лос-Анджелесе". Могут даже использоваться реальные инциденты, но реквизиты подменяются на мошеннические», - добавил эксперт.

Подводя итоги, Ушаков отметил, что защититься от мошенников поможет соблюдение стандартных правил цифровой гигиены. Не скачивать приложения из непроверенных источников, не оставлять на подозрительных сайтах никаких личных данных, а также смотреть матчи ЧМ только на ресурсах, имеющих официальные права на трансляцию.

Ранее эксперт объяснила, почему не стоит пытаться «переиграть» мошенника. По словам специалиста, преступники действуют по отточенным психологическим схемам и могут манипулировать людьми, а также записывать голоса для дальнейшего использования.

#Спорт #в стране и мире #Футбол #Мошенники #киберпреступность #чемпионат мира по футболу #ЧМ-2026
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