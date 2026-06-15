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Агитпоезд Минобороны отправился с Белорусского вокзала

Агитационный поезд «Единство в памяти. Сила в подвиге!» посвящен сохранению памяти о событиях Великой Отечественной войны.
Елизавета Пронина 15-06-2026 16:15
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Торжественная церемония отправления агитационного поезда «Единство в памяти. Сила в подвиге!» прошла на Белорусском вокзале Москвы. Участниками мероприятия стали юнармейцы, ветераны, представители Минобороны, РЖД и общественных организаций. Впереди у состава - недельный маршрут и посещение шести городов.

На акции присутствовал первый заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ Сергей Гусев. По его словам, ключевая цель проекта - сохранение исторической памяти и противодействие фальсификации истории.

«Участники акции смогут ознакомиться с легендарной военной техникой времен Великой Отечественной войны, музейными экспозициями Центрального музея Вооруженных сил», - отметил Гусев.

Перед отправлением организаторы и почетные гости осмотрели экспозиции поезда. Среди участников церемонии была телеведущая телеканала «Звезда» Ирина Лосик - внучка маршала бронетанковых войск Олега Лосика, чья танковая бригада одной из первых вошла в освобожденный Минск летом 1944 года.

В составе агитпоезда семь тематических вагонов. Экспозиции рассказывают о борьбе с нацизмом в годы Великой Отечественной - от первых дней войны до Победы. Посетителям покажут архивные документы, мультимедийные материалы и музейные экспонаты.

Особое внимание привлекают образцы военной техники, размещенные на железнодорожных платформах. Среди них легендарный танк Т-34, реактивная установка БМ-13 «Катюша» и гаубица М-30.

После завершения работы в Москве агитпоезд отправился в первый пункт маршрута - Ржев. Далее его ждут остановки в других городах.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#белорусский вокзал #агитационный поезд #Единство в памяти. Сила в подвиге!
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