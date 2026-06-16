Человек погиб при землетрясении в Китае

В результате землетрясения магнитудой 6,3 в провинции Цинхай в КНР погиб человек, еще четверо пострадали. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Подземные толчки начались в 17.06 (12.06 по московскому времени).

«Весь персонал, работавший на близлежащих угольных шахтах, был эвакуирован», - сообщает CCTV.

В настоящее время проводится расследование обстоятельств гибели людей, а также оценка материального ущерба.

Ранее в городе Лючжоу на юге Китая эвакуировали более 7 000 человек после землетрясения магнитудой 5,2. Трое пропали без вести, четверых госпитализировали. Минимум 13 жилых домов получили серьезные повреждения.