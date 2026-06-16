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Человек погиб при землетрясении в Китае

В настоящее время проводится расследование обстоятельств гибели людей, а также оценка материального ущерба.
Вероника Левшина 16-06-2026 15:07
© Фото: Игорь Носов, РИА Новости

В результате землетрясения магнитудой 6,3 в провинции Цинхай в КНР погиб человек, еще четверо пострадали. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Подземные толчки начались в 17.06 (12.06 по московскому времени).

«Весь персонал, работавший на близлежащих угольных шахтах, был эвакуирован», - сообщает CCTV.

В настоящее время проводится расследование обстоятельств гибели людей, а также оценка материального ущерба.

Ранее в городе Лючжоу на юге Китая эвакуировали более 7 000 человек после землетрясения магнитудой 5,2. Трое пропали без вести, четверых госпитализировали. Минимум 13 жилых домов получили серьезные повреждения.

#Китай #в стране и мире #землетрясение #пострадавшие #Магнитуда #погибший
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