Три человека пропали без вести из-за землетрясения в Китае

Более 7000 человек эвакуировали после землетрясения магнитудой 5,2 в городе Лючжоу на юге Китая. Трое пропали без вести, четверых госпитализировали. Минимум 13 жилых домов получили серьезные повреждения. Об этом сообщила газета «Наньфан жибао».

Аварийные, пожарные и полицейские службы проводят спасательные операции. Региональный штаб по оказанию помощи при землетрясении в Гуанси объявил чрезвычайную ситуацию третьего уровня. Штаб по оказанию помощи при землетрясении при Государственном совете и Министерство по чрезвычайным ситуациям направили рабочую группу в пострадавший район, чтобы оказать местным поддержку в ликвидации последствий.

В общей сложности в зону землетрясения направили 51 пожарно-спасательную машину и 315 человек личного состава.

Напомним, в Лючжоу очевидцы показали разрушения после землетрясения магнитудой пять. Эпицентр находился в 24 километрах к северо-западу от города. Подземные толчки зарегистрировали в 00:21 по шанхайскому времени (19:21 Мск). Очаг находился на глубине десять километров.