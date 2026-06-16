CNN: восемь членов экипажа погибли при крушении B-52 в Калифорнии

В США восемь членов экипажа предположительно погибли в результате крушения стратегического бомбардировщика-ракетоносца B-52. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

«Восемь членов экипажа погибли в результате крушения бомбардировщика B-52 вскоре после взлета с базы к северо-востоку от Лос-Анджелеса... Аварийные бригады немедленно отреагировали на инцидент», - говорится в материале.

Отмечается, что бомбардировщик выполнял плановый испытательный полет. Точные причины авиакатастрофы не приводятся.

Ранее сообщалось, что на аэродроме Эдвардс в штате Калифорния сразу после взлета разбился бомбардировщик. База находится в 100 милях (около 160 километров) к северу от Лос-Анджелеса.