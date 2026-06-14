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CNN: в США разбился стратегический бомбардировщик-ракетоносец B-52

Информации о пострадавших и причинах произошедшего пока нет.
Вероника Левшина 15-06-2026 22:40
© Фото: Cody Froggatt, Keystone Press Agency, Global Look Press

В Калифорнии, США, на аэродроме Эдвардс сразу после взлета разбился стратегический бомбардировщик-ракетоносец B-52 ВВС США. Об этом сообщи CNN со ссылкой на авиабазу.

Аэродром находится в 100 милях (около 160 километров) к северу от Лос-Анджелеса.

«На место происшествия немедленно прибыли аварийные службы», - цитирует телеканал.

Информации о пострадавших и причинах катастрофы пока нет.

Ранее самолет ВВС США Boeing C-17A Globemaster III подал аварийный сигнал в небе над Европой. Отмечалось, что он вылетел из Румынии. Воздушное судно передало аварийный код Squawk 7700, что означает возникновение чрезвычайной ситуации на борту.

#крушение #ВВС США #Авиабаза #Калифорния #лос-анджелес #Эдвардс
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