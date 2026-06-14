ФБР предотвратило атаку дронов со взрывчаткой на турнир UFC в Белом доме

Федеральное бюро расследований (ФБР) раскрыло готовящуюся атаку дронов, начиненных взрывчаткой, на турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) возле Белого дома. Об этом сообщил телеканал Fox News, ссылаясь на ведомство.

Чемпионат проводился в честь 250-летия страны 14 июня, в юбилей президента США Дональда Трампа. На турнире присутствовали тысячи человек.

«Предполагаемый план подразумевал, что начиненные взрывчаткой дроны будут направлены в здания рядом с местом мероприятия, спровоцируют массовую эвакуацию и направят толпы в сторону заранее размещенной группы снайперов», - отмечается в материале.

«Вторая волна», предположительно, планировала пойти штурмом на ворота Белого дома. Пятерых уже задержали. Всего в заговоре участвовали 23 человека.

Ранее в Лос-Анджелесе правоохранители конфисковали 20 БПЛА с начала чемпионата мира по футболу. С пятницы, 12 июня, когда город принял первый матч, каждому оператору дронов выписали штрафы.