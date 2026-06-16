Командир 4-й мотострелковой бригады генерал-майор Антон Грунис сообщил, что подразделения группировки войск «Юг» в ходе боев за Константиновку взяли под контроль запланированные районы города и окружили несколько подразделений ВСУ в его юго-западной части.

«На данный момент те территории города, которые, по замыслу, запланировали, мы контролируем. Часть сил и средств 100-й бригады, 28-й бригады, возможно, "Карпатская сечь" 49-го отдельного штурмового батальона и 156-й бригады находятся, по сути, в окружении в юго-западной части города. Завершается зачистка районов», - сказал Грунис.

Одновременно продолжается огневое воздействие на позиции противника. Ночью артиллеристы группировки войск «Юг» нанесли удары по украинским формированиям на северо-восточных окраинах Константиновки.

«Работаем в основном по живой силе и укреплениям противника, по бронированной и небронированной технике», - уточнил наводчик с позывным Писарь.

Серьезные потери ВСУ несут и при попытках переброски резервов. Один из таких бронеавтомобилей с личным составом, направлявшийся к городу, был обнаружен на северных подступах к Константиновке и уничтожен барражирующим боеприпасом «Ланцет».

Российские подразделения продолжают нарушать снабжение противника. Как отметил командир зенитно-ракетной батареи с позывным Памир, противник все чаще пытается доставлять продовольствие и боеприпасы с помощью беспилотников и наземных роботизированных платформ, однако такие попытки регулярно пресекаются.

Генерал-майор Грунис подчеркнул, что командование ВСУ делает ставку на беспилотные системы, уделяя меньше внимания подготовке пехоты. При этом российские подразделения продолжают успешно действовать в ближнем бою и штурмовых операциях.

«ВСУ делают большой расчет на беспилотные системы и совсем забыли про пехоту. А у России пехота на данный момент на порядок сильнее», - пояснил он.

Штурмовые подразделения продолжают продвижение в городской застройке, устанавливая контроль над кварталами и перекрывая пути отхода противника.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.