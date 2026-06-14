Килинкаров: ЕС не дал Киеву повысить зарплаты в ВСУ, чтобы самим освоить деньги

Западные партнеры не предусматривали использование кредита ЕС в размере 90 млрд евро для повышения выплат украинским военным - большая часть должна пойти на военно-промышленный комплекс в Европе. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

По словам Килинкарова, структура финансирования изначально определяла другие направления расходования средств.

«Эти деньги не предусматривались для повышения зарплат военным. Эти деньги распределялись - 60 миллиардов на ВПК, причем на европейский, на производство вооружений, а 30 миллиардов на социальные программы, но не касающиеся военных. Это на поддержку бюджета. Поэтому там изначально не закладывались деньги на повышение зарплат военным», - сказал Килинкаров в разговоре со «Звездой».

Он также прокомментировал заявления украинских властей о желании использовать часть средств на выплаты военнослужащим.

«Им нужно выполнять свою часть обязательств перед Западом. Запад обеспечивает Украину финансированием и вооружением, Украина обеспечивает фронт живой силой», - отметил бывший депутат.

По его словам, украинские власти хотят повысить зарплаты для привлечения новых военнослужащих. По мнению Килинкарова, киевский режим хочет довести долю наемников в ВСУ до 50%.

Политик не исключил, что Киев сможет найти дополнительные источники средств вне рамок кредита ЕС.

«Я думаю, возможно. Кроме этих 90 миллиардов есть еще какие-то двусторонние отношения, кто-то, может, и профинансирует. Нельзя этого исключать», - сказал он.

Ранее Евросоюз окончательно утвердил кредит Украине объемом 90 млрд евро на 2026-2027 годы. По данным Reuters, средства планируют направить на нужды обороны, безопасности, энергетической устойчивости и покрытие дефицита бюджета.